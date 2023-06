Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V opilosti naboural auto na parkovišti, potom nám tvrdil, že se šel do svého vozu jenom vyspat

ČESKOLIPSKO - Po dechové zkoušce s výsledkem 1,63 promile jsme mu zadrželi řidičský průkaz.

V neděli krátce před půl jednou nad ránem se z parkoviště v Rekreační ulici v Doksech poblíž chatové osady Bílý kámen pokusil odjet svým osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia Combi 54letý řidič pod vlivem alkoholu. Skončilo to tak, že naboural vedle stojící Škodu Roomster, a ještě navíc před svědkem.

Ačkoliv se snažil tvářit, že s nehodou nemá nic společného, zacouval na své původní místo a vypnul motor, svědka se nezbavil. Ten na něj naléhal, aby přijmul za své jednání odpovědnost a setrval na místě do vyřešení události. Řidič octavie se v autě následně uzamknul a vystoupil z něj až před přivolanými dopravními policisty. nehoda na parkovišti

Ti u něj dechovou zkouškou zjistili, že má v sobě 1,65 promile alkoholu. I přesto, že jim tvrdil, že toho rána neřídil a šel se do auta jen vyspat, zadrželi mu řidičský průkaz. Škodu na obou vozidlech ještě budeme upřesňovat, ale nijak závratná nebyla. Spíše je velké štěstí to, že se řidič octavie zalekl svědka nehody, před kterým ze sebe dělal mrtvého brouka a nepokračoval v opilecké jízdě dál do svého domova, na které by ohrožoval všechny účastníky silničního provozu.

