V opilosti naboural 3 zaparkovaná vozidla

KUTNOHORSKO - K zákazu řízení ho čeká pokuta nebo i vězení

Za ohrožení pod vlivem látky může pětačtyřicetiletý muž z Kutné Hory skončit nejen bez řidičského průkazu, ale až na 3 roky za mřížemi, nebo ho čeká postih v podobě peněžitého trestu.

Právě tento muž má na svědomí tři nabouraná vozidla, do kterých naboural v opilosti. V úterý 8. února 2022 muž řídil své vozidlo značky Ford Fiesta a v místech parkoviště v ulici Sběrná v Kutné Hoře chtěl pravděpodobně parkovat. To se nepodařilo a 45letý muž naboural zaparkované vozidlo Volkswagen Golf a ještě další vozidlo značky Peugeot 206.

Aniž by celou situaci vyřešil, rozhodl se z místa odjet. Muže přejel do ulice Benešova, kde znovu začal parkovat a při couvání naboural ještě jedno vozidlo značky Toyota Aygo. Několik svědků však muže při těchto manévrech vidělo a zavolalo na linku 158.

Muž se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která ukázala více jak 2 promile. Policisté muži na místě okamžitě zadrželi řidičský průkaz a následující den mu sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vzhledem k tomu, že muž způsobil v opilosti i dopravní nehodu, při které naštěstí nikoho nezranil, hrozí mu vyšší trest, a to až 3 roky trestu odnětí svobody, a nebo peněžitý trest.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

11. února 2022

