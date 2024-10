Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V okolí brněnského výstaviště mohou vznikat kolony

BRNO: Policisté se připravují na významný veletrh.

V úterý startuje v Brně 65. Mezinárodní strojírenský veletrh. Pořadatelé očekávají vysokou návštěvnost, během čtyř dní by mělo branami BVV projít až 60 tis. návštěvníků. Na akci se proto připravují i policisté, každý den budou dopravu v terénu usměrňovat posílené hlídky. Příjezd a parkování účastníků veletrhu totiž negativně ovlivní hustotu provozu v Brně. Řidiči by se proto v okolí brněnského výstaviště měli připravit na zdržení, nebo volit alternativní trasy. Zejména na příjezdu od dálnice D1 policisté očekávají, že se směrem k Pisáreckému tunelu mohou tvořit kolony. Žádají proto řidiče, kteří jedou na veletrh, aby se zavčas řadili do pravého jízdního pruhu a levý pruh ponechali průjezdný pro řidiče, kteří za tunelem pokračují dále ulicí Žabovřeskou. Pro parkování aut návštěvníků jsou uvnitř areálu výstaviště vyhrazeny vhodné parkovací plochy, příjezd k nim je možný branou č.3 nebo bývalými branami č.7 a č.8. Parkovat je možné i v parkovacím dome Expoparking. Upozorňujeme také na dopravní omezení v ulici Bauerova, parkování tam není možné z důvodu probíhající stavby. Řidiči v Bauerově ulici by neměli zapomínat ani na vytvoření vhodného prostoru pro výjezd hasičů, kteří zde mají stanici. Pro usnadnění parkování je vhodné sledovat stránky veletrhu, kde budou zveřejněny aktuální informace o zaplnění parkovišť. Všechny řidiče žádáme o respektování pokynů policistů, kteří budou v exponovaných místech a časech usměrňovat dopravu i parkování.

por. David Chaloupka, 7. října 2024

Související dokumenty Veletrh.mp3

Velikost souboru:2,8 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem