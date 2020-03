Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

V obci se zdržoval přes zákaz

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nyní je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V úterý sdělil vrchní inspektor z uherskobrodského obvodního oddělení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dvaapadesátiletému muži z obce na Uherskohradišťsku.

Na tohoto muže, který pro policisty není úplně neznámou osobou, narazila hlídka v rámci běžného výkonu služby v obci Březová. Věděla tak, že má okresním soudem vysloven zákaz pohybu v této obci, a to až do října roku 2021. Policisté proto muže zastavili a vyzvali k prokázání totožnosti. O zákazu vstupu do obce věděl. Uvedl, že šel pouze navštívit kamarádku.

Nyní mu za tuto trestnou činnost hrozí až tříleté vězení.

20. března 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem