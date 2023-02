Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V obchodním domě na Borech došlo k fyzickému napadení

PLZEŇ – Policisté se zabývají případem fyzického napadení, ke kterému došlo v jednom z obchodních domů v Plzni městské části Bory. Věc šetří v rovině přestupku.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Bory se zabývají případem fyzického napadení, ke kterému došlo v úterý 7. února 2023 ve večerních hodinách v jednom z plzeňských obchodních domů. Uvnitř prodejny došlo ke slovní rozepři mezi zákaznicí a pracovníkem ostrahy. 43letá žena přitom pracovníka ostrahy vulgárně urážela. Ten do ženy následně několikrát strčil a pokusil se ji fyzicky napadnout. Do konfliktu se poté zapojili další dva pracovníci ostrahy, kteří se snažili situaci uklidnit. To se jim ovšem nepodařilo, žena byla vulgární a strážným se vysmívala. Jeden z nich se následně prokázal služebním průkazem policie. Situace se uklidnila ve chvíli, kdy na místo dorazila hlídka policistů.

Fyzické napadaní šetří policisté v rovině přestupku. Ve věci prokázání se služební průkazem policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Oběma případy se nadále zabývají a prověřují veškeré okolnosti.

nprap. Michaela Raindlová

10. února 2023

