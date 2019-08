Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V obchodě za zboží neplatily

MĚLNICKO -Věci dávaly rovnou do tašky.

Čtyřicetiletá žena a její o sedm let mladší kamarádka se dohodly, že půjdou nakupovat bez peněz. V pondělí 5. srpna 2019 v podvečer vyrazily do jedné z prodejen v Neratovicích . Jedna z nich si do kufru, druhá do kabelky nabrala různé zboží, od potravin, cukrovinek, přes hygienické potřeby až po spodní prádlo. Chtěly projít bez zaplacení přes pokladní zónu. To se jim však díky všímavé ostraze nepodařilo. Ta je zadržela a přivolala policii. Jedna z nich měla zboží v hodnotě více než 6 000,- Kč, druhá téměř za 2 000,- Kč.

Nyní jsou podezřelé z přečinu krádeže a hrozí jim trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

7.8.2019

