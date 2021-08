Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V obchodě kradl potraviny a nápoje

Jindřichův Hradec - Trestnou činnost páchal opakovaně, půjde před soud.

Z trestného činu krádeže je podezřelý muž (27 let) z Plzeňska. V neděli 15. srpna zavítal do jednoho obchodního domu v Jindřichově Hradci a ukradl zde několik alkoholických i nealkoholických nápojů a také sušenky. Vše schoval do batohu a prošel kolem pokladen bez zaplacení. Prakticky stejný scénař se pak odehrál v úterý 17. srpna, když pachatel zavítal do stejného obchodu a ukradl opět nápoj, sušenky a také vepřové maso, sekanou, šunku a další potraviny. Vše zase uschoval do batohu a bez zaplacení odešel. Případ začali okamžitě řešit policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec, kteří muži sdělili podezření. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Pachatel se v minulých letech dopustil obdobného skutku a byl za něj potrestán.

18. srpna 2021

