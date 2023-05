Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Novém Městě pod Smrkem někdo střílí domácí kočky

LIBERECKO - Případ jsme kvalifikovali jako týrání zvířat.

Vypadá to, že se Nové Město pod Smrkem stalo nebezpečným prostorem pro domácí kočky. Během čtyř uplynulých dnů tu totiž někdo zaútočil zatím nezjištěnou střelnou zbraní na dva domácí kocoury. Mladšího tříletého kocoura Šmudlíka střelec ve středu 24. května třikrát trefil do zadní nohy a v neděli 28. května nad ránem šestiletý kocour Moureček dostal zřejmě z téže zbraně zásah přímo do srdce, kterému podlehl. Oba kocouři patří jedné majitelce z Nového Města pod Smrkem.

Ta si původně myslela, že si mladší kocour zlomil nohu a odvezla ho k veterinářce na ošetření. Tam po rentgenu vyšlo najevo, že má v zadní noze tři vstřely. Dva kusy střeliva mu zůstaly ve tkáni. Lékařka předpokládá, že se zapouzdří. V takovém případě by kocour nemusel podstupovat rizikovou operaci. Nyní je v péči majitelky, která mu podává léky včetně silných prostředků na tišení bolesti. postřelený Šmudlík

Ženu navíc v neděli ráno soused upozornil na to, že její druhý, starší kocour leží nedaleko její zahrady bez známek života s čerstvým vstřelem v oblasti srdce. Potom, co získala jistotu, že jde opravdu znovu o jejího kocoura, zavolala na linku 158. Přivolaná hlídka pak provedla ohledání místa včetně fotodokumentace a zajistila tělo zvířete ke znaleckému zkoumání.

Ve věci jsme již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat, za který pachateli hrozí odnětí svobody od dvou do šesti let. Pokud o tamním střelci koček něco víte, ozvěte se nám na linku 158 nebo na kteroukoliv služebnu Policie ČR.

29. 5. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

