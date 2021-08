Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

V noci vnikl do domu, kde vyhrožoval pobodáním

JIČÍNSKO – Pachatel již čeká na verdikt soudu ve vazební věznici.

Loupežné přepadení - JičínskoV sobotu 14. srpna krátce po 2. hodině ranní vnikl neoprávněně 24letý muž v Podhorním Újezdě na pozemek rodinného domu. Následně se dostal přímo do domu, kde v patře začal ohrožovat s nožem v ruce 33letého spícího muže. Pod výhružkou pobodání po něm vyžadoval peníze. Ruch v domě vzbudil sestru napadeného muže, která rozsvítila a šla se podívat, co se děje. Mladík následně začal ohrožovat i ji. 33letý muž se chtěl své sestry zastat, agresor však do něj strčil a shodil ho na schody. Tohoto momentu žena využila, vzala mobilní telefon a zkontaktovala Policii ČR. Muži se následně podařilo zahnat agresora do přízemí domu, kde začal již se 2 noži ohrožovat také matku obou sourozenců. Přitom stále požadoval peníze a zlato. Své výhružky stupňoval až do příjezdu policistů. V momentě, kdy hlídka z obvodního oddělení Hořice dorazila na místo, snažil se agresor před nimi utéct. Policistům se podařilo muže dopadnout a zadržet. Následně ho umístili do policejní cely.

Na místo byl také povolán policejní psovod se psem Voxem k vyhledání potřebných stop. Vox po chvilce na zahradě domu našel a označil kuchyňský nůž a další předměty, které s incidentem patrně souvisely.

Kriminalisté ještě téhož dne zahájili úkony trestního řízení a sdělili obvinění ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a zvlášť závažného zločinu loupež, za což mladíkovi hrozí až 10letý pobyt za mřížemi.

Okresní soud v Jičíně akceptoval návrh na vzetí do vazby. Následně byl obviněný eskortován do vazební věznice, kde si počká na verdikt soudu.

Letos již byl pro stejný trestný čin odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové, kdy dostal podmínku.

Sestřih vybraných pasáží práce policejního psa na místě činu:







por. Ing. Eliška Majerová

18. 8. 2021, 11:15

Odkazy do noveho okna Loupežné přepadení - Jičínsko Detailní náhled Loupežné přepadení - Jičínsko Detailní náhled

vytisknout e-mailem