Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V noci narazil s vozidlem do stromu

SEMILSKO – Řidič, který v noci narazil do stromu, se těžce zranil.



V noci na dnešek kolem půl jedenácté se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru obce Žďár u Staré Paky. Devětadvacetiletý řidič s vozidlem Ford Focus jel ve směru ze Žďáru do Karlova, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku a narazil levým bokem vozu do vzrostlého stromu. Při této havárii řidič utrpěl těžké zranění, se kterým byl z místa letecky transportován do nemocnice v Hradci Králové. Vzhledem k charakteru jeho zranění u něj policisté neprovedli dechovou zkoušku na alkohol a vyžádali si odběr krve v nemocnici. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech.





30. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

