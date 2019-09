Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V noci měl smůlu

BRNO VENKOV: Policistům známý zloděj se v Modřicích vloupal do trojice aut.

Smůlu měl uprostřed prázdnin třiačtyřicetiletý policistům dobře známý muž. V noci si v Modřicích na parkovišti poblíž jednoho z bytových domů nepočínal dostatečně opatrně při pokusu o vloupání do odstaveného osobního automobilu. Při činnosti byl vyrušen majitelem vozidla, který jej začal stíhat. Zloději se sice podařilo utéct, ale podle popisu a dalších informací získaných od poškozeného, se kriminalistům podařilo muže ustanovit. Ten se při výslechu k pokusu o vloupání do auta přiznal. Přiznal také, že další dvě vloupání do aut v Modřicích z předcházející doby jsou jeho dílem. Nyní je stíhaný pro krádež. Kriminalisté zároveň zjišťují, zda další podobné případy z Brna a okolí nemohou být jeho dílem.

por. Bohumil Malášek, 4. září 2019

