V noci kradl, ráno měl pouta

SVITAVSKO - Krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému – to je výčet usnesení o zahájení trestního stíhání 36letého muže, který na židli podezřelých neseděl poprvé. Co však bylo pro něj premiérou, to je rychlost jeho dopadení, což se podařilo do 2 hodin od oznámení kolegům z Poličky a Svitav.

Na Svitavsko vyrazil 24. srpna se svým bratrem. Chtěli prý stanovat, ale plány jim změnily prohrané peníze v automatech. Zdrcení prohrou se jeden z dvojice rozhodl poohlédnout po okolí, vrátil se po nějaké době, ráno už odešli na nádraží, kde jednoho dvojice zadrželi policisté.

Co vše je mu kladeno za vinu? I k překvapení bratra se stačil vloupat do cizího bytu, odkud odcizil pánskou příruční tašku s peněženkou, příslušenství k tabákovým výrobkům, ale i prázdné krabice od IPhonu a pera ApplePencil. Krádež poškozený nahlásil a od té chvíle už na stopě podezřelého byli právě poličtí policisté spolu s kriminalisty. Stačily jim 2 hodiny na to, aby podezřelého natipovali a i díky kamerovému systému města a nejmenovaného obchodu našli u vlakového nádraží. Zadržený muž zapíral, ačkoliv veškeré věci pocházející z krádeže měl u sebe. Při procesních úkonech postupně vyšly najevo ještě další 2 případy vloupání do dvou poličských provozoven včetně neoprávněného přístupu do internetového bankovnictví, který mu nevyšel.

Co si pod tímto činem představit? Díky nalezeným heslům se mu podařilo projít přes první úroveň zabezpečovacího systému banky, ale zapomněl, že pro ověření oprávněného přístupu přichází autorizační SMS kód na klientův telefon. Právě tato zpráva z banky zalamovala majitele účtu, který ráno po probuzení zjistil, že měl doma nezvanou návštěvu.

Zadrženému muži nyní hrozí tříleté vězení. O jeho dalším osudu rozhoduje dnes v odpoledních hodinách svitavský okresní soud.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

25. srpna 2020

