V nepřiměřené rychlosti a pod vlivem alkoholu havaroval

JABLONECKO – Mladý řidič pod vlivem alkoholu nezvládl průjezd levotočivé zatáčky a havaroval.

V sobotu 15. července v půl jedné v noci se stala dopravní nehoda v katastru obce Bzí na silnici první třídy č. 10 ve směru od Železného Brodu do Splzova. Dvaadvacetiletý řidič s vozidlem Mercedes Benz Vito vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl průjezd levotočivé zatáčky, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do dopravní značky, kamenného propustku a kovového zábradlí. Při této nehodě mladý řidič utrpěl zranění, se kterým byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu v dechu 1,49 promile. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Předběžná výše způsobené škody činí částku 160.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.





17. 7. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

