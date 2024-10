Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V několika případech prodávala heroin či pervitin

KARLOVARSKO – Nyní jí hrozí až pětileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmatřicetileté ženy z Karlových Varů, kterou obvinili ze spáchání nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněná žena měla od měsíce ledna loňského roku do začátku října letošního roku na území Karlových Varů v několika případech prodat drogu pervitin či heroin, a to nejméně pěti osobám v přibližně pětatřiceti případech. S osobami, kterým drogy prodávala, se měla předem domluvit přes chatovací aplikaci a sociální sítě. Poté, co si s osobami sjednala setkání v Karlových Varech, jim neoprávněně drogy prodala, ačkoliv neměla zvláštní oprávnění k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, a z místa odešla.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jan Bílek

10.10.2024

vytisknout e-mailem