V Nejdku se vzpomínalo na Petra Rutrleho

KARLOVARSKO – Oblíbený kolega sloužil dlouhých 26 let.

I v letošním roce se na Limnici, tedy stadionu, kde své domácí zápasy hraje FK Nejdek, vzpomínalo na bývalého kolegu Petra Rutrleho z 1. OOK Karlovy Vary, který byl velkým sportovním nadšencem. Ve čtvrtek 2. června se totiž uskutečnil již tradiční fotbalový zápas, který je věnován právě bývalému policistovi, který bohužel odešel v roce 2015 po těžké nemoci v pouhých 47 letech do policejního nebe. V zápase proti sobě nastoupili hráči nejdeckého klubu, se kterými Petr Rutrle hrál a kolegové, se kterými pracoval. Kromě kriminalistů se utkání zúčastnili také policisté z obvodních oddělení. Chybět nemohli ani jeho dva synové, Jakub a Filip, kteří celou akci od roku 2016, kdy se odehrál první vzpomínkový zápas, organizují společně s kolegy z detašovaného pracoviště v Nejdku.

Kromě toho, že se vzpomínalo na vynikajícího kamaráda a oblíbeného kolegu, se přispělo i na dobrou věc. Celý výtěžek z této akce byl totiž věnován synovi prap. Jakuba Hillebranda, který bohužel trpí vážnou nemocí.

Vzpomínkový zápas i v letošním roce osobně navštívil brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Jsem velice rád, že si kolegové Petra Rutrleho pravidelně připomínají. Tento vzpomínkový zápas je už tradicí a jsem si jistý, že se bude konat i v letech následujících. Kolegům za to chci poděkovat, protože se jedná o milé setkání, při kterém společně zavzpomínáme na oblíbeného kolegu. Vždy se rád osobně zúčastním,“ uvedl.

Po úvodní vzpomínce na zesnulého Petra Rutrleho provedl ředitel brig. gen. Mgr. Petr Macháček čestný výkop, následovala minuta ticha a poté zápas začal. Tak jako všechny přechozí ročníky, tak i tento zápas skončil výsledkem 5:5, jelikož právě číslo pět symbolizuje Petra Rutrleho. I proto nastoupili všichni policisté s pětkou na zádech.

Zápasem, který provázela skvělá atmosféra, všichni aktéři této akce zavzpomínali na Petra Rutrleho, který k policii nastoupil v roce 1989 a sloužil až do roku 2015, tedy dlouhých 26 let. „Petr byl skvělý kolega. Navíc velký sportovní, zejména fotbalový nadšenec, takže tato vzpomínková akce by ho určitě potěšila. Každý rok říkáme, že nás určitě sleduje seshora a letos tomu nebylo jinak,“ shodli se kolegové z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

3. 6. 2022

