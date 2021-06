Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Nejdku se vzpomínalo na oblíbeného kolegu

KARLOVARSKO – Petr Rutrle odešel do policejního nebe v roce 2015.

Na Limnici, tedy stadionu, kde své domácí zápasy hraje FK Nejdek, se uskutečnil již tradiční fotbalový zápas, který je každoročně věnován Petru Rutrlemu. Bývalý policista z 1. OOK Karlovy Vary byl velkým sportovním nadšencem, který bohužel odešel v roce 2015 po těžké nemoci v pouhých 47 letech do policejního nebe. Od roku 2016 si tak policisté a fotbalisté z nejdeckého klubu ve svém volnu tohoto vynikajícího kolegu a skvělého kamaráda připomínají právě tímto zápasem. V něm proti sobě nastupují hráči nejdeckého klubu, se kterými Petr Rutrle hrál a kolegové, se kterými pracoval. Kromě kriminalistů se utkání zúčastnili také policisté z obvodních oddělení. Chybět nemohli ani jeho dva synové, Jakub a Filip, kteří celou akci od začátku organizují společně s kolegy z detašovaného pracoviště 1. OOK v Nejdku.

Letošní vzpomínkový zápas navštívil také plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který před utkáním ocenil organizátory této akce. „Kolegům, kteří tento zápas každoročně připravují, bych chtěl poděkovat. Připomínáme si tím totiž Petra Rutrleho, který byl vynikajícím policistou a skvělým člověkem. Akce se již dá považovat za tradiční a velice rád jí navštívím i v příštím roce,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, který před utkáním obdržel od synů Petra Rutrleho dres s číslem pět, tedy číslem, které právě bývalý policista měl vždy na svém dresu. „V tom, že jeden ze synů Petra Rutrleho je také policistou, vidím určitou symboliku. Navíc mě těší, že kráčí ve stopách svého otce a stává se z něj také skvělý policista,“ uvedl ředitel plk. Mgr. Petr Macháček na adresu pprap. Mgr. Filipa Rutrleho, který slouží na obvodním oddělení v Nejdku. „Musím přiznat, že mě otec hodně inspiroval. Nebýt jeho, tak bych se policistou zřejmě nikdy nestal,“ doplnil pprap. Mgr. Filip Rutrle.

Po úvodní vzpomínce na zesnulého Petra Rutrleho provedl ředitel plk. Mgr. Petr Macháček čestný výkop, následovala minuta ticha a poté zápas začal. Tak jako všechny přechozí ročníky, tak i tento zápas skončil výsledkem 5:5, jelikož právě číslo pět symbolizuje Petra Rutrleho. I proto nastoupili všichni policisté s pětkou na zádech.

Zápasem, který provázela skvělá atmosféra, všichni aktéři této akce zavzpomínali na Petra Rutrleho, který k policii nastoupil v roce 1989 a sloužil až do roku 2015, tedy dlouhých 26 let. „Jsme si jistý, že by sloužil doteď. Pro nás, kteří jsme ho dobře znali, je to vždy velice emotivní akce. Jsme rádi, že si ho alespoň takhle můžeme připomenout a nepochybujeme o tom, že se seshora dívá,“ shodli se kolegové z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 6. 2021

