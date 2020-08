Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V návěsu se schovávali migranti

KRAJ VYSOČINA: Na podivné zvuky upozornil řidič kamionu

Pětice migrantů se snažila dostat se přes území České republiky v návěsu zahraničního kamionu. Jejich cesta skončila na Vysočině na parkovišti u dálnice D1.

Uplynulý pátek 14. srpna kolem půl deváté večer kontaktoval telefonicky policisty Krajského ředitelství policie kraje Vysočina dispečer zahraničního dopravce, že řidič jejich firmy má podezření, že se v nákladovém prostoru jízdní soupravy, se kterou parkuje na odstavném parkovišti na 137. kilometru dálnice D1, mohou nacházet neznámé osoby. Cestou integrovaného operačního střediska byly na místo okamžitě vyslány dostupné policejní hlídky. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že řidič zahraničního kamionu s bulharskou registrační značkou v kabině tahače spal a vzbudil ho podezřelý pohyb v návěsu, který měl být prázdný. Když návěs otevřel, vyskočilo zevnitř pět neznámých osob, které se daly na útěk. Řidič policistům uvedl, že neví, kde a kdy se osoby do návěsu dostaly.

Do pátrání po osobách se okamžitě zapojily dostupné policejní hlídky, včetně policejních kynologů. Patnáct minut před dvaadvacátou hodinou jedna z hlídek dálničního oddělení Velký Beranov vypátrala dva migranty v Měříně. Neměli u sebe žádné doklady, proto je policisté zajistili a k dalším úkonům předali kolegům z odboru cizinecké policie. Kolem půl jedenácté byly za pomoci služebního psa vypátrány další tři osoby, které se ukrývaly bez dokladů pod dálničním mostem na 136. kilometru dálnice. I tyto osoby byly zajištěny a předány policistů z cizinecké policie.

Dalším šetřením policisté zjistili, že se jedná o pět mužů (jedna dospělá osoba a čtyři zřejmě mladistvé osoby) státní příslušnosti – Afghánistán. Žádný z cizinců nebyl schopen věrohodným způsobem prokázat svoji totožnost, nedisponoval platným cestovním dokladem, vízem ani jiným cestovním dokumentem, který by ho opravňoval ke vstupu a pobytu na území. Na základě těchto skutečností vzniklo důvodné podezření, že cizinci na území České republiky vstoupili a pobývají neoprávněně. Po provedení všech neodkladných úkonů, včetně lékařského vyšetření a provedení testů na COVID – 19, byli čtyři mladiství cizinci eskortování do zařízení pro mladistvé cizince ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) Kraje Vysočina. S dospělým cizincem bylo zahájeno správní vyhoštění z území členských států Evropské unie. Do vydání rozhodnutí o správním vyhoštění bude cizinec umístěn v Zařízení pro zajištěné cizince, kam ho eskortovala policejní hlídka.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

17. srpen 2020

