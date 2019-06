V návěsu našli policisté tři migranty

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Neobvyklý případ nelegální migrace řeší od včerejšího rána policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V návěsu kamionu se srbskou registrační značkou objevili tři nelegální migranty. Všechny tři muže policisté zajistili, aby mohli za účasti tlumočníků provést další nezbytné procesní úkony.

Na možný výskyt migrantů v nákladovém prostoru jízdní soupravy přitom policisty upozornil sám řidič srbského kamionu, který projížděl po dálnici D1 ve směru na Prahu a ráno s jízdní soupravou složenou z tahače a návěsu zastavil na parkovišti na 111. kilometru dálnice D1. Řidič kontaktoval obsluhu čerpací stanice s podezřením, že má zřejmě pod plachtou návěsu nějaké osoby. Obsluha čerpací stanice okamžitě kontaktovala policisty z dálničního oddělení Velký Beranov, kteří společně s policisty z odboru cizinecké policie vyjeli na místo. Již při prvotním ohledání tahače bylo zřejmé, že uvnitř návěsu se skutečně nachází osoby nezjištěné totožnosti. Navíc bylo viditelné, že je porušeno lanko pro umístění celní plomby, které zajišťuje celý obvod návěsu. Lanko bylo přerušeno v prostoru pravé zadní hrany návěsu, za celní plombou. Ve stejném místě bylo lanko provizorně spojeno. Cizinci se zřejmě po přestřižení lanka dostali do prostor ložné plochy návěsu na dosud nezjištěném území.

Za doprovodu policistů bylo nákladní vozidlo převezeno do areálu Celního úřadu pro Kraj Vysočinu do Stříteže k provedení důkladné kontroly nákladového prostoru. Policisté odstranili plombu a celý návěs za součinnosti příslušníků Celní správy prohledali. Uvnitř návěsu se nacházeli tři muži. Tito u sebe neměli žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost a oprávněnost legálního pobytu na území České republiky.

Všechny tři muže policisté zajistili a převezli na pracoviště odboru cizinecké policie ke zjištění totožnosti. U jednoho cizince jsme při osobní prohlídce nalezli kartičku dokladující jeho pobyt v záchytném zařízení cizinců v Srbsku. Policisté zajistili a předvedli k podání vysvětlení také devětatřicetiletého řidiče srbského kamionu. Současně zjišťovali trasu, po které jízdní souprava do České republiky přicestovala. Tahač s návěsem jel ze Srbska a jeho cílovou zemí byla Belgie. V návěsu byly naloženy dřevěné kůly a zhruba půl metru pod horní plachtou návěsu byl volný prostor, kterého běženci využili jako úkrytu. Policisté prověřováním prokázali, že řidič překročil státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. V rámci důkladného šetření policisté zjistili, že řidič kamionu o tom, že se v návěsu vyskytují tři cizinci, nevěděl.

Dalším šetřením ze strany policistů odboru cizinecké policie, kteří se všemi třemi osobami provedli za asistence tlumočníka všechny potřebné identifikační a další procesní úkony související s jejich dalším pobytem, bylo zjištěno, že jeden z migrantů je státním občanem Indie a dva zbývající muži jsou státními příslušníky Afghánistánu.

Dva cizinci budou eskortováni na bývalý hraniční přechod se Slovenskou republikou, kde budou v rámci readmisního řízení předáni kolegům ze Slovenské republiky. Jeden cizinec – státní příslušník Afghánistánu byl zajištěn a umístěn v Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, neboť je důvodné podezření, že se jedná o cizince, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

7. červen 2019

