Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V nákupním košíku nalezla peněženku

CHEBSKO – Tu ale nevrátila.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku šestačtyřicetileté ženě z Aše.

Podezřelá žena měla v sobotu 20. května letošního roku krátce před osmnáctou hodinou navštívit jeden z obchodních domů v Aši. Poté, co nakoupila a nákup zaplatila, se vydala vrátit prázdný nákupní košík. Při vrácení košíku do řady si všimla, že v košíku před ní se nachází peněženka. Tu měla vzít, schovat si jí a z místa odejít. O pár desítek metrů dále měla z peněženky, ve které byli osobní doklady či platební karta, následně odcizit finanční hotovost. Poté měla peněženku s věcmi vyhodit do popelnice.

Svým jednáním způsobila celkovou škodu téměř 8 tisíc korun.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

9.6.2023

