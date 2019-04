Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Mariánských Lázních došlo k násilnému trestnému činu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Muž brutálním způsobem napadl svojí matku.

Ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 došlo ve večerních hodinách v Mariánských Lázních k násilnému trestnému činu. Toho se měl dopustit 51letý muž na své 73leté matce v jejím bytě. Ženu měl brutálním způsobem napadnout, bil jí pěstmi do hlavy, mlátil hlavou o zem a použil i kopy nohou. Policejní hlídku přivolali sousedé, kteří z bytu slyšeli hluk. Jen v důsledku zasahující policejní hlídky nedošlo k dokonání trestného činu. Zbídačenou ženu našli policisté ležet v bezvědomí a poskytli jí první pomoc. Na místo ihned přivolali záchrannou službu. V kritickém stavu byla napadená žena letecky transportována k ošetření do plzeňské nemocnice.

Násilník byl policisty na místě zadržen. Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu Vražda ve stádiu pokusu. Celý případ kriminalisté v současné době prověřují.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

12. 4. 2019

DODATEK KE DNI 13. 4. 2019:

Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 51letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Vražda ve stádiu pokusu. Státnímu zástupci během dnešního dopoledne podali návrh na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Ještě během dnešního odpoledne soudce rozhodne, zda obviněného pošle do vazební věznice. Za násilný trestný čin mu tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

13. 4. 2019

