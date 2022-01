Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V lyžařské sezóně přišli o lyže

PLZEŇ - Rodina přišla o lyže a horské kolo. Policisté pátrají po pachateli a odcizených věcech.

V době od 23. do 24. ledna 2022 došlo v jednom z bytových domů v Plzni v ulici Pod Záhorskem, pravděpodobně v noční době, ke krádeži pánského horského kola a dvou párů běžeckých a sjezdových lyží. Zloděj nezvaně zavítal do jeho suterénu, kde násilím překonal dveře od sklepních prostor a do jedné ze sklepních kójí se následně "podíval". Jedna z poškozených rodin měla v dotčené sklepní kóji uložené mimo jiné běžecké u a sjezdové lyže, bicykl a dámskou koloběžku. Zloděj nejprve poškodil petlici u dveří sklepní kóje, tu prohledal a následně uvedené ski i s jízdním kolem odcizil. Přitom dále z kóje vyvezl odstavenou koloběžku, kterou nakonec zanechal v chodbě u sklepních kójí. Poškozené rodině svým jednáním pachatel způsobil hmotnou škodu za necelých pět desítek tisíc korun a nemalé starosti, vzhledem k tomu, že je lyžařská sezóna. Policisté obvodního oddělení Plzeň Vinice ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody a po pachateli a odcizených věcech dále pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

25. ledna 2022

