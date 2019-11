Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Libereckém kraji slouží dva čerství mistři světa v silovém sportu

KRAJ - Ředitel Libereckého krajského ředitelství poděkoval sportovcům za reprezentaci policie.

Dne 14. listopadu navštívil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák služebnu českolipské hlídkové služby, kde se setkal s praporčíkem Zdeňkem Slovákem a podpraporčíkem Pavlem Čížkem, policisty služebně zařazenými na územním odboru Česká Lípa, kteří v říjnu na mistrovství světa v silovém trojboji v americkém Chicagu získali každý ve své váhové a věkové kategorii zlatou medaili v disciplíně benchpress.

"Z mého pohledu je to samozřejmě výborná reprezentace Policie České republiky a také libereckého krajského ředitelství. U kolegů to není poprvé, byli úspěšní na mistrovství Evropy, teď dosáhli vynikajícího výsledku na mistrovství světa v USA. Myslím si, že je to nejlepší reprezentace policie, jaká vůbec může být", ohodnotil výkon policistů krajský ředitel. Policisty oba ocenil také finanční odměnou a věcným darem.



Praporčík Zdeněk Slovák soutěžil v kategorii muži open do 90 kilogramů a mistrem světa se stal, když se mu podařilo zvednout 250 kilogramů. Tomuto sportu se věnuje 17 let a posledních 6 let soutěžně. Trénuje čtyřikrát týdně dvě hodiny pod dohledem Karla a Libuše Leiblových, kteří jsou oba několikanásobnými držiteli titulu mistr světa v benchpressu.

Manželé Leiblovi trénují i podpraporčíka Pavla Čížka. Ten se tréninku věnuje také čtyřikrát do týdne dvě hodiny. V loňském roce se stal poprvé mistrem světa, když ve své váhové a věkové kategorii junioři do 90 kilogramů zvedl 200 kilogramů. Díky tomu získal cenné druhé místo v anketě Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2018. Na letošním mistrovství světa soutěžil jako junior ve váhové kategorii do 100 kilogramů a zvedl 230 kilogramů. Benchpressu se závodně věnuje dva roky.

Podpraporčík Pavel Čížek je ve služebním poměru u Policie České republiky tři roky a slouží na oddělení hlídkové služby Česká Lípa. Praporčík Zdeněk Slovák slouží na obvodním oddělení Doksy a ve služebním poměru je 13 let. Oba jsou členové sportovního oddílu Powerlifting Kamenický Šenov.

24. 11. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem