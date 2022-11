Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Libereckém kraji od ledna přibylo dopravních nehod

KRAJ – Řidiči častěji usedají za volant ovlivněni alkoholem.

Alkohol je metla lidstva, praví jedno lidové pořekadlo. Bohužel je tomu tak i v případě dopravních nehod, kterých se řidiči dopouští právě pod jeho vlivem. Nejenže celkově přibylo dopravních nehod v celkovém objemu, ale stoupl i počet zavinění právě účastníky, jež před jízdou alkohol požili. Za období od ledna letošního roku do konce měsíce října došlo na komunikacích v kraji k celkem 3931 nehodám, kdy se jedná o nárůst o 105 oproti předchozím obdobím. Mnohem závažnější je však právě to, že jsou viníci často pod vlivem alkoholu. Statistiky hovoří jasně. Za uvedené období za volant usedlo přes dvě stovky řidičů, kteří způsobili dopravní nehodu, a následně bylo zjištěno, že jsou pod vlivem alkoholu.

Jedním z nich byl i případ z nedávné doby, kdy řidič na Liberecku nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem sjel na okraj komunikace, kde se střetl se vzrostlými stromy. Následkem této události došlo k vylomení jednoho z nich, který dopadl na dráty elektrického vedení. Řidič zůstal ve vozidle zaklíněn, a když se jej podařilo vyprostit a podrobil se dechové zkoušce, hodnota, která se policistům zobrazila na displeji přístroje, čítala více jak 1,5 promile.

Uvedená nehoda je však jen pouhým střípkem případů, ke kterým dochází. Tentokrát újmu utrpěly „pouze“ dráty elektrického vedení a lesní porost. Co by se však stalo v případě, že by šel po krajnici chodec, či se stal účastníkem nehody jiný řidič, který by kupříkladu vezl rodinu? Každý nehodový děj není příjemným zážitkem pro jejich účastníky, ale ve chvíli, kdy svou roli zahraje alkohol, je o to závažnější. Řidiči, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu, mají celkově snížený práh vnímání a tím i umocněný pocit, že se nemůže nic stát, když jedou „jen do vedlejší vesnice.“ Pod vlivem alkoholu často taktéž stoupá agrese řidičů. Ti pak nejenže se dopouští protiprávního jednání již samotným aktem

usednutí za volant v ne střízlivém stavu, ale ještě „přišlápnou plyn.“ Právě v 52 případech

nepřizpůsobili rychlost řidiči, kteří byli pod vlivem alkoholu a způsobili tak dopravní nehodu.

Mějte tedy prosím na paměti, že alkohol za volant nepatří a jedno nerozumné rozhodnutí může navždy změnit život nejen vám, ale i jiným lidem.

10.11.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

