Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V Ledenicích vypadl z vozidla spolujezdec

České Budějovice - Policisté hledají svědky, kteří událost viděli.

Českobudějovičtí dopravní policisté se v souvislosti s řešením případu pravděpodobné dopravní nehody obrací na širokou veřejnost se žádostí o spolupráci. Policisté potřebují zjistit zásadní informace, které by odhalily průběh události, která se stala dne 27. listopadu v době okolo 03:50 hodiny v obci Ledenice.

Na silnici II. třídy číslo 157 na kruhovém ojbezdu ulic Budějovická, Trocnovská, Náměstí a Mysletísnká jelo vozidlo značky VW Multivan, které řídila žena. Vozidlo mělo jet v protisměru od ulice Mysletínská (od baru Ferrari) směrem do ulice Budějovická (směr Srubec). Na místě vyústění do ulice Budějovická měl ze zadní části vozidla vypadnout spolujezdec. Řidička z místa nehody ujela, aniž by mu poskytla pomoc. Poškozený byl při této události zraněn.

Policisté žádají každého, kdo tuto událost viděl, aby policisty kontaktoval na telefonním čísle 974 226 588 nebo na lince 158. Důležitá je pro policisty především informace o tom, zda muž vypadl z jedoucího vozidla nebo zda vozidlo v inkriminovanou dobu stálo na místě.

Děkujeme za spolupráci.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

8. prosince 2022

vytisknout e-mailem