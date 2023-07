Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V kraji se zvýšila kriminalita

VYSOČINA: Objasněnost dosáhla na Vysočině téměř 52 procent

Za první pololetí letošního roku se v Kraji Vysočina zvýšil počet evidovaných trestných činů ve srovnání s rokem 2022, a to o 16,1 procenta. Vyplývá to ze statistiky kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za první pololetí letošního roku.

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 3 116 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 432 případů více. Meziročně jde o zvýšení nápadu trestné činnosti o 16,1 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 613 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 51,8 procenta. V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 374 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. V prvních šesti měsících roku policisté na Vysočině stíhali 1 496 osob.

„K nárůstu nápadu celkové kriminality došlo v prvním pololetí v celé České republice, a to o 3,4 procenta. Vysočina tedy není v tomto ohledu výjimkou. I když v našem kraji zaznamenáváme vyšší nárůst kriminality ve srovnání s republikovým průmětem, je ale potřeba říci, že s tímto nárůstem se nám také daří trestnou činnost úspěšně objasňovat,“ komentoval statistická pololetní data plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

I pro letošní rok stále platí, že za velice negativní jev lze označit přesun pachatelů trestné činnosti do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí. „I když se věnujeme velmi intenzivně oblasti prevence v této oblasti a veřejnost pravidelně upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a údaje k bankovním účtům a platebním kartám, lidé jsou stále neopatrní a často tak přicházejí o své celoživotní úspory. S případy tohoto typu trestné činnosti se v různých formách setkáváme denně,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V oblasti kybernetické kriminality za první pololetí registrujeme na Vysočině celkem 413 trestných činů, což je o 63 více než za stejné období roku 2022. Vyjádřeno procenty se jedná o nárůst o 18 procent v porovnání s prvním pololetím roku loňského. Objasnit se nám podařilo 70 skutků a objasněnost tak dosáhla 16,95 procenta. Policistům se podařilo objasnit ještě dalších 47 skutků, které pachatelé spáchali v předchozích letech.

K nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kraji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 299 násilných trestných činů, což je o třicet trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení o 11, 2 procenta. Celkem 182 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 60,9 procenta. Dalších 41 násilných trestných činů policisté objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem kraji vyšetřovali dva zločiny vraždy. Oba případy se kriminalistům podařilo objasnit a za tyto skutky jsou stíhány dvě osoby. V prvním pololetí roku 2023 jsme vyšetřovali třináct případů loupežných přepadení, což je o pět případů méně než za první pololetí loňského roku. Celkem devět loupežných přepadení se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 69,2 procenta. Podařilo se objasnit také dvě loupeže, které se staly v našem kraji v předchozím roce.

Mírný pokles jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 136 případů, což je o pět případů méně než za stejné období roku předchozího – pokles o 3,5 procenta. Celkem 79 případů se nám podařilo objasnit, což představuje objasněnost 58,1 procenta a dalších 23 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let. K nárůstu došlo letos v případech kvalifikovaných jako přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 35 případů, což je zvýšení o deset případů ve srovnání s prvním pololetím roku 2022 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 40 procent. Devatenáct letošních případů jsme objasnili. Podařilo se objasnit také jeden případ z minulých let.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 5,2 procenta. Letos jsme zatím vyšetřovali 81 případů mravnostních trestných činů a 37 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 45,7 procenta. Objasnili jsme dodatečně také devatenáct mravnostních trestných činů z minulých let. Z 81 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 18 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 38 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.

K páchání tohoto druhu trestné činnosti byly využity také informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jednalo o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie), z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti, které jsou mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos ke zvýšení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 133 případů, což představuje nárůst o 12,1 procenta. Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 1 234 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 391 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 31,7 procenta. Dalších 165 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 243 případy podílejí krádeže vloupáním (pokles o 15,9 procenta), 408 případy krádeže prosté (nárůst o 27,5 procenta), 25 případy pak krádeže vloupáním do chat (pokles o 24,2 procenta), 30 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (pokles o 6,3 procenta), 23 případy krádeže vloupáním do motorových vozidel a dvěma případy krádeže automobilů. Dalších 12 případů trestných činů představují krádeže věcí z motorových vozidel, kdy se tři případy podařilo policistům objasnit.

V letošním roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – zvýšení představuje 37,7 procenta. Letos jsme jich v kraji prověřovali nebo vyšetřovali celkem 723, což bylo v meziročním porovnání o 198 případů více. Policisté 523 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 72,3 procenta a dodatečně objasnili dalších 35 skutků z předchozích let. Za tuto trestnou činnost je trestně stíháno 450 osob. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 163 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 39 skutků více než za první pololetí v roce 2022. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 74,2 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují především na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K výraznému nárůstu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 321 případů, když objasněnost dosáhla 88,8 procenta. K výraznému nárůstu počtu případů došlo v letošním roce u sprejerství – vyšetřujeme 113 případů, což představuje meziroční nárůst o 43 případů (vyjádřeno procenty jde o nárůst o 61,4 procenta). Objasnit se letos podařilo 40 případů a objasněnost dosáhla 35,4 procenta. Tři případy se podařilo letos objasnit z předešlých let.

K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti v letošním prvním pololetí došlo v našem kraji v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 255 trestných činů, což je o čtyři více než za stejné období roku 2022. Vyjádřeno procenty tento nárůst činil 1,6 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 47,8 procenta. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost.

K mírnému nárůstu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 524 případů, což je o 63 více než v roce 2022. Největší počet případů v této oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky – 216 případů a zanedbání povinné výživy – 150 případů.

Za první pololetí letošního roku jsme zadokumentovali celkem 204 trestných činů, které spáchali cizí státní příslušníci. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o výrazný nárůst, když za pololetí roku 2022 jsme dokumentovali 126 trestných činů spáchaných cizinci. Největší počet trestných činů, které mají na svědomí cizinci, se týká majetkové trestné činnosti (59 případů) a krádeží prostých (47 případů). Na trestné činnosti cizích státních příslušníků se v největší míře podílí státní příslušníci Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska.

Srovnání nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

2019 2020 2021 2022 2023 počet trestných činů 3 067 2 588 2 240 2 684 3 116 objasněno 1 698 1 415 1 168 1 253 1 613 % objasněnosti 55,4 54,7 52,1 46,7 51,8 objasněno dodatečně 368 342 312 345 374 objasněno celkem 2 066 1 757 1 480 1 598 1 987

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 30. června 2023:

Jihlava Třebíč Žďár n S. H. Brod Pelhřimov Kraj Počet trestných činů 869 574 577 628 468 3 116 Objasněno 393 330 319 312 259 1 613 % objasněnosti 45,2 57,5 55,3 49,7 55,3 51,8 objasněno dodatečně 134 55 63 66 56 374 objasněno celkem 527 385 382 378 315 1 987 stíháno osob 425 332 295 276 221 1 496

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

20. červenec 2023

