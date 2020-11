Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V kraji proběhla další z dopravně bezpečnostních akcí

KRAJ – Čtyři řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu, dva z nich řídili autobus.

V souladu s Resortním akčním plánem bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na základě vývoje dopravní nehodovosti s cílem snížit počet řidičů řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, ale také s cílem zajistit viditelnost chodců ve snaze o co možná nejvyšší bezpečnost a plynulost silničního provozu na území Libereckého kraje, proběhla ve středu 18. listopadu 2020 další z dopravně bezpečnostních akcí.

V brzkých ranních hodinách vyrazily čtyři desítky dopravních a pořádkových policistů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na předem vytypovaná místa, na kterých během tří hodin zkontrolovali 241 vozidel. Policisté zjistili 13 dopravních přestupků, za které v 9 případech udělili blokové pokuty. 4 řidiči byli pod vlivem alkoholu a 2 vozidla neodpovídala předepsanému technickém stavu.

Na Českolipsku policisté odhalili řidiče autobusu pod vlivem alkoholu. Orientační dechová zkouška u něho prokázala bezmála 0,7 promile. Na Jablonecku usedl za volant autobusu další z řidičů posilněných alkoholem. Dechová zkouška prokázala 0,4 promile. Jablonecké silnice brázdil také řidič osobního vozu, který nadýchal bezmála 0,6 promile alkoholu.

Na Semilsku usedl za volant další alkoholem posilněný řidič. U tohoto hříšníka prokázala dechová zkouška přítomnost bezmála 0,3 promile alkoholu v dechu. Muže zastavili policisté právě ve chvíli, kdy vjížděl do areálu dopravní firmy, kde se měl po nástupu do práce chopit řízení autobusu.

V průběhu krajské dopravně bezpečnostní akce byli pokutováni také 4 chodci, kteří se pohybovali mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místech, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením. Tito chodci nedodrželi svou zákonnou povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích. Policisté jim uložily pokuty příkazem na místě v celkové výši 600 Kč.

V současnosti již vrcholí přípravy na další dopravně bezpečnostní akce obdobného rozsahu a zaměření.



19. listopadu 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

