V kradeném autě a pod vlivem drog chtěl ujet policistům

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Zastavil ho až výstřel ze služební zbraně zasahujícího policisty.

V kradeném autě s kradenými registračními značkami, se zákazem řízení a pod vlivem drog se rozhodl navštívit své kamarády v Uherském Hradišti osmatřicetiletý muž z Ostravy. Jeho úmysl mu však překazila otrokovická policejní hlídka, která se ho rozhodla v pondělí pár minut po půlnoci zastavit a zkontrolovat. Muž za volantem kradeného automobilu Volkswagen Golf ale na jejich výzvy nereagoval, přidal plyn a z Otrokovic se řítil směrem na Uherské Hradiště. Policisté ho ihned začali pronásledovat. Výstražným zvukovým zařízením, blikajícími světly majáku, nápisem STOP na služebním vozidle a výzvami z megafonu dávali řidiči pokyn k zastavení. On ale ničeho nedbal a vysokou rychlostí ujížděl směrem na Napajedla a Staré Město, kde se k pronásledování připojila uherskohradišťská prvosledová hlídka, která se dostala do těsného závěsu za ujíždějící vozidlo. Divokou téměř pětadvacetikilometrovou jízdu řidiče pak ukončili policisté z Buchlovic. Na přehledném úseku na začátku obce Tupesy vytvořili svým vozidlem s blikajícími majáky zátaras. Ujíždějící řidič ale nezastavil a rozhodl se služební auto objet tak, že částečně najel do příkopu. Při tom však narazil do zadní části odstaveného policejního vozu, který se poté snažil odtlačit. Na výzvy policistů nadále nereagoval. Zastavil ho teprve výstřel ze služební zbraně zasahujícího buchlovského policisty namířený na přední pneumatiku. Poté však řidič odmítal z vozu vystoupit, uvnitř se zamkl a manipuloval s nožem. Policisté tak byli nuceni rozbít okénko a řidiče z auta vytáhnout. Následnou lustrací jsme zjistili, že zadržený muž má soudem vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Orientační test na drogy u něj navíc odhalil užití návykové látky amfetaminu.

Ještě ten den si vyslechl od uherskohradišťských kriminalistů obvinění z trestných činů násilí proti orgánu veřejné moci, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za tuto trestnou činnost mu nyní hrozí až osmileté vězení. Dnes na něj soudce uvalil vazbu.

V kradeném voze se následně našlo několik odcizených registračních značek. Auto recidivista s bohatou trestní minulostí odcizil na Vsetínsku. Za tento trestný čin ho proto řeší vsetínští kriminalisté. Pachatel je rovněž podezřelý z další rozsáhlé majetkové trestné činnosti, které se dopustil nejen na území Zlínského kraje, ale také v kraji Moravskoslezském.

27. května 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

