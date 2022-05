Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V kontrolované dodávce byla desítka Syřanů

KRAJ - Specialisté z cizinecké policie vyhostili migranty zajištěné v dodávce na dálnici D1.

Policisté z dálničního oddělení Bernartice kontrolovali na benzinové čerpací stanici, na 58km dálnice D1, dodávkový vůz Toyota Proace, která směřovala na Prahu. Dodávka s pražskou registrační značkou byla značně obsazená. Tísnila se v ní desítka cizinců, kteří nebyli schopni se prokázat jakýmkoliv dokladem totožnosti.

Na místo byli přivoláni policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kteří následným prověřováním zjistili, že se jedná o občany Sýrie, kteří se na našem území zdržují nelegálně. Všichni tak byli zajištěni a převezeni na oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort cizinecké policie, kde podstoupili nezbytné prvotní úkony ke zjištění totožnosti.

Cizincům bylo uděleno rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států schengenského prostoru, a to z důvodu nelegálního pobytu na území České republiky a pobytu bez cestovního dokladu. Po předání rozhodnutí byli cizinci propuštěni ze zajištění.

Řešen bude ale i řidič, který migranty převážel. Jednalo se o občana Kyrgizstánu, který se v současné době zdržuje na území naší republiky v rámci dlouhodobého pobytu. Policisté již proti němu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

REKAPITULACE



Do současné doby (od začátku roku 2022), zadrželi policisté na území Středočeského kraje 49 migrantů. Jednalo se převážně o osoby ze Syrské arabské republiky, Afgánistánu, Pákistánu, Indie, Maroka a Bangladéše. K jejich odhalení přispěli svými kontrolami především policisté z dálničních oddělení. Cizinci nejčastěji cestovali po dálnici D1 a D5. Ve dvou případech se na migranty přišlo přímo v cílových firmách, kam mířilo dodávané zboží. Krom něho cestovali na korbě nákladních vozů i cizinci, jejichž cílová stanice nebyla Česká republika.

Mezi 49 zajištěnými cizinci bylo i 5 nezletilých dětí, které policisté předali Orgánům sociálně-právní ochrany dětí. 14 cizinců skončilo v záchytných zařízeních pro cizince z důvodu jejich předání do státu, kde podali první žádost o azyl (bylo s nimi zahájeno tzv. dublinské řízení). Ostatní cizince policisté vyhostili z území členských států schengenu.

V roce 2021 (za srovnatelné období - tedy leden až květen) zajistili policisté 81 migrantů, kteří se přes naši republiku snažili dostat do dalších cílových destinací, většinou Belgie, Francie či Německa. I v těchto případech byla nejvíce frekventovaná dálnice D1 a D5. Někteří z těchto zajištěných cizinců byli „součástí nevyžádaného nákladu“ pro firmy v Kladně a Hostivici. Z celkového počtu zajištěných cizinců (81) cestovalo 28 bez doprovodu, 44 cizinců mířilo do záchytného zařízení pro cizince a bylo s nimi zahájeno tzv. dublinské řízení. Ostatním policisté udělili správní vyhoštění, a to z důvodu nelegálního pobytu a pobytu bez cestovního dokladu.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

31. května 2022

