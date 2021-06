Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Karlovarském kraji probíhají dopravně bezpečnostní akce

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté zkontrolovali téměř 2000 vozidel.

V souvislosti s blížícími se prázdninami, pro některé školáky již probíhajícími, se také policisté na území Karlovarského kraje zapojili do každoroční celorepublikové bezpečnostní akce, která proběhla ve dnech 25. června až 27. června 2021 a proběhne také o nadcházejícím víkendu. Hlavním cílem této akce je zajistit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích, a co v nejvyšší míře snížit rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků a upozornit řidiče na to, aby byli při svých cestách maximálně opatrní a ohleduplní.

V průběhu akce se policejní hlídky zaměřují na kontrolu dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. Samozřejmostí je kontrola celé osádky vozidla, zda jsou během své jízdy řádně připoutáni bezpečnostním pásem. Dále se policisté zaměřují na používání zádržných systému a na celkové dodržování dalších obecných platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Policisté v průběhu tří dnů zkontrolovali téměř 2000 vozidel a i přesto, že se jedná o každoroční tradiční akci související s příchodem letních prázdnin a zvýšenou intenzitou provozu během nich, dokazuje počet zjištěných přestupků na neukázněnost řidičů. Převážně řidiči nedali nohu z plynu a z celkového poštu 342 přestupků, bylo zjištěno ve 101 případech porušení rychlosti jízdy. Dalším nejčastějším prohřeškem byl v 38 případech nevyhovující technický stav vozidla. 35 osob nebylo připoutáno bezpečnostním pásem a v 5 případech bylo zjištěno nepoužití zádržného systému. Tři řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu a další trojice pod vlivem jiných návykových látek.

Policisté také v průběhu akce pátrali po hledaných nebo pohřešovaných osobách, odcizených vozidlech a věcech, kdy se jim podařilo vypátrat tři osoby. Například policisté z obvodního oddělení Nová Role v sobotu dne 27. června v odpoledních hodinách vypátrali muže, který byl vyhlášen v celostátním pátrání.

Ve zvýšeném dohledu nad silničním provozem a kontrolách jeho účastníků budou policisté v Karlovarském kraji i nadále pokračovat.

Začátek a konec školních prázdnin patří vždy k jednomu nejrizikovějšímu období v roce, kdy se stává mnoho dopravních nehod. Chceme proto apelovat na řidiče, aby nejen při odjezdu na dovolenou, ale také na cestě za volnými dny, dbali zvýšené opatrnosti a vrátili se tak v pořádku zpět do svých domovů. Na co si dávat pozor při dlouhých dovolenkových cestách či při jízdách, kdy odvážíte několik dlouhých kilometrů své ratolesti na letní tábor, naleznete zde.

nprap. Eva Valtová

30. 6. 2021

