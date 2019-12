Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V kanceláři vzali obálku s penězi

MOST - Prodavačka je přistihla, přesto ji okradli; V tašce měla přes 90 čokolád a 8 lahví alkoholu.

Dvojice se vloupala tří bytů, auta a dvou prodejen

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci 32letého muže z Mostu a 28letou ženu z Chomutova a z přečinu krádeže a poškození cizí věci 37letého Mostečana, všechny ve spolupachatelství. Muž věku 32 let se měl spolu s ženou dopustit sedmi případů krádeží. Druhý muž byl s dvojicí při vloupání do obchodu.

V ulici Budovatelů vnikli do bytu násilím a odnesli z něj různé šperky, peníze, telefon a další věci a poškozenému zanechali škodu ve výši 132 tisíc korun. V říjnu se v jeden den pokusili vloupat do bytu v ulici K. Biebla, kam se nedostali a v ulici M. G. Dobnera z bytu, kam vnikli za použití násilí, odcizili reproduktory. V ulici Čs. armády měl muž rozbít okno u zaparkovaného osobního vozidla, které prohledal a způsobil majiteli vozu škodu ve výši 38 tisíc korun. Na místě s ním byla obviněná. V ulici Pod Koňským vrchem spolu vnikli do květinářství a ukradli peníze. Dvojice v jedné prodejně nábytku v Mostě vstoupila za provozu do kanceláře a zmocnila se obálky s tržbou ve výši přes 110 tisíc korun. Prodavačka je tam vyrušila a obálku jim vzala. Po jejich odchodu však zjistila, že v ní chybí 29 tisíc korun. Všichni tři se měli společně vloupat do jedné mostecké prodejny, kde si měli přivlastnit 50 kusů parfémů, padesátku pánských riflí, patnáct svetrů a vzali i třicet kusů plastových panenek, vše v hodnotě 129 tisíc korun. Celkem napáchali škodu za 383 000 korun. Oba muži byli již v minulosti odsouzeni. Mladší je nyní ve výkonu vazby pro jinou trestnou činnost. Ženě a mladšímu muži hrozí za tato jednání až pětiletý trest odnětí svobody, staršímu muži pak trest odnětí svobody až na tři roky. Část věcí byla policií zajištěna.

Tašky měla nadité čokoládami a alkoholem

Krást údajně pro vlastní potřebu přišla jedna žena ve věku 39 let z Ústí nad Labem do mosteckého supermarketu. Do tašek si ukryla osm lahví alkoholu a přes 90 kusů čokolád. Za zboží v hodnotě 2 470 korun však platit nehodlala. Lup si domů neodnesla, její podivné chování neuniklo pozornosti tamní ostrahy, která ženu při odchodu z prodejny zadržela. Na policii si žena převzala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Jak se ukázalo, žena byla již pro krádež soudem v Praze odsouzena.

Za rádia neplatil, soud ho poslal do vazby

Škodu za 4 980 korun způsobil jednomu mosteckému supermarketu 27letý muž z Mostu. Toho z přečinu krádeže obvinila policie v Mostě a podala podnět na vazební stíhání. Muž už v minulosti kradl a nyní soud vazbu na něj uvalil.

Muž měl tento měsíc v supermarketu v Mostě odcizit internetové rádio, které si dal do sportovní taky a následně z prodejny odešel bez placení. Na místě nechal jen prázdnou krabici od výrobku. Krádež odhalili pracovníci prodejny a přivolali policisty. Ti dle místní a osobní znalosti vytipovali podezřelou osobu, kterou ještě týž den vypátrali v Mostě na ulici. U sebe měla odcizené rádio. Jak se ukázalo dalším šetřením, muž byl v téže prodejně i den před tím a měl si odnést bez placení stejné rádio. To prý obratem prodal na ulici náhodnému zájemci.

nprap. Ludmila Světláková

Most 10. prosince 2018

vytisknout e-mailem