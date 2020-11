Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V kamiónu se tísnilo osmačtyřicet cizinců

KRAJ: Při kontrole nákladu v Podivíně přístroj signalizoval přítomnost několika desítek osob.

Rutinní kontrola kamiónu a jím přepravovaného nákladu přinesla ve čtvrtek odpoledne celníkům na jihu Moravy nečekaný výsledek. Na odstavené ploše v Podivíně přístroj objevil v útrobách návěsu s tureckou registrační značkou nemalé množství osob. Když policisté v podvečer nákladový prostor otevřeli, vystoupilo z něj osmačtyřicet lidí, mezi nimi jedna žena. Jedenatřicet z cizinců uvedlo, že jsou ze Sýrie, zbývajících sedmnáct pak hlásilo tureckou státní příslušnost. Převážně mladí lidé údajně postupně nastoupili do nákladového prostoru v některé z balkánských zemí. Uvedli, že mají namířeno do západní Evropy, do Německa, případně do Holandska. Cizinci, kteří byli po strastiplné cestě v relativně dobrém zdravotním stavu, nepotřebovali zdravotnickou pomoc. Vedle pití dostali i něco málo jídla. V chladném večeru zajistili hasiči pro migranty deky. Všechny osoby včetně dvou tureckých řidičů policisté zadrželi. V případě šoférů bude policisty zajímat, jakou roli v celém případu hrají. V především logisticky náročné akci musí policisté u migrantů zjistit jejich totožnost, provést identifikační úkony. Lékař ještě před odjezdem k nutným úkonům provedl u všech test na Covid-19. Ten byl u všech negativní. V průběhu noci byli běženci eskortováni na služebny cizinecké policie v celé republice. Tam budou také vyslechnuti. Policie nadále zjišťuje okolnosti případu.

por. Bohumil Malášek, 6. listopadu 2020

