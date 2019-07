Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V kamiónu byli běženci

BRNO: Pětice mužů bez dokladů policistům vedla, že jsou z Afghánistánu.

Hodně překvapení byli v Řipské ulici ve čtvrtek před polednem brněnští celníci. Po otevření nákladového prostoru kamiónu objevili na jeho ložné ploše pět cizinců ve věku od pětatřiceti do patnácti let. Všichni muži byli bez dokladů a sdělili, že jsou z Afghánistánu. To, jakým způsobem se otec se synem, dva bratři a další mladík, dostali do nákladového prostoru kamiónu s makedonskými registračními značkami, policisté zjistí s pomocí tlumočníka až po jejich výslechu. Stejně tak musí vyslechnout sedmačtyřicetiletého šoféra náklaďáku. Hned v první fázi vyšetřování policisté zjistili, že na kamiónu byly poškozené plomby. S pěticí běženců bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem může být mj. správní vyhoštění z ČR. Výslech makedonského řidiče pak napoví, zda tento věděl o migrantech v nákladovém prostoru. Potom by musel počítat se stíháním za převaděčství.

por. Bohumil Malášek, 11. července 2019

Související dokumenty v_kamiónu_1107.mp3

Velikost souboru:915,1 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem