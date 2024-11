Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Jenišovicích havarovala mladá řidička

JABLONECKO – Osmnáctiletá řidička nezvládla řízení a s vozidlem narazila do stromu.

Minulý týden v pátek odpoledne krátce po patnácté hodině se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru Jenišovic. Teprve osmnáctiletá řidička jela s vozidlem Volvo S40 ve směru od Jenišovic do Turnova, kde nepřizpůsobila rychlost stavu a povaze mokré vozovky. S vozem nejprve vyjela vpravo mimo silnici a po několika metrech narazila do vzrostlého stromu, od kterého se ještě odrazila do oplocení u přilehlého domu. Zraněná mladá řidička, kterou museli z havarovaného vozidla vyprostit hasiči, byla letecky transportována do liberecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Dechová zkouška na alkohol u ní na místě provedena nebyla, a proto si policisté vyžádali odběr její krve v nemocnici. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





25. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

