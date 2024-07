Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Jablonci nad Nisou se objevil podvodník, který o sobě tvrdí, že provádí odečet vodoměru. Nepouštějte si ho do bytu!

JABLONECKO - V úterý ukradl 90leté seniorce dvě peněženky při návštěvě její domácnosti.

V úterý krátce před 14. hodinou zazvonil na byt v bytovém domě ve Vzdušné ulici v Jablonci nad Nisou neznámý muž, a když mu 90letá žena otevřela dveře, řekl jí, že přišel zapsat stav vodoměru. Hned potom vstoupil do její domácnosti, kde hledal vodoměr. Seniorka si po chvíli uvědomila, že se měřidlo nachází v suterénu. Vyzvala ho proto, aby byt opustil a chtěla ho tam doprovodit. Podvodník se ale vymluvil na to, že si ještě skočí do auta pro baterku, a už se nevrátil. Žena následně zjistila, že jí v bytě stačil odcizit dvě peněženky s hotovostí 880 korun.

Podle jejího popisu mohlo být pachateli kolem 40 roků. Je vysoký přibližně 175 centimetrů, má vyholenou hlavu a delší bílou bradku. Mluví plynule česky bez přízvuku. Oblečený byl do tmavěhnědé bundy a riflí.

Policisté obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou v této souvislosti už zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže vloupáním spáchaný formou lsti a také pro přečin porušování domovní svobody.

V této souvislosti varujeme především osaměle žijící seniory, aby si do bytu nevpouštěli cizí lidi. Pokud u dveří zazvoní neznámý člověk, který se pod jakoukoliv záminkou domáhá vstupu do cizí domácnosti, je to vždy podezřelé. Senioři by neměli být s neznámými lidmi nikdy sami. Pokud bude jednání s nimi předem ověřené a nevyhnutelné, měli by požádat člena rodiny nebo souseda, aby s nimi u toho byl. V případě, že se podezřelé osoby zvoněním a klepáním snaží proniknout do jejich obydlí a nenechají se odradit, měli by senioři okamžitě volat linku 158.

17. 7. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem