Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V hledáčku policie jsou v těchto dnech motorkáři

KRAJ: Někdo dostal pokutu, jiný reflexní šle.

O právě probíhajícím víkendu probíhá dopravně bezpečnostní akce jihomoravských policistů zaměřená na milovníky jedné stopy. Policejní hlídky kontrolují na vytipovaných místech řidiče motocyklů. Zvláštní pozornost věnují zejména dodržování stanovené maximální rychlosti a způsobu jízdy motorkářů. Jelikož motocyklisté spadají do nejzranitelnější skupiny, snaží se na ně policisté působit také preventivně. Při kontrole s nimi rozmlouvají o rizicích a úskalích jízdy na motocyklu. Motorkáře, kteří neměli na svém oblečení reflexní prvky dovybavili výraznými motorkářskými šlemi. Do výbavy mnohým od policistů přibyla také motolékárnička. Policejní hlídky dnes potkávali motorkáři na hlavním tahu silnice I/43 ve směru z Brna na Svitavy a také v motorkáři vyhledávaných úsecích Moravského krasu. Další hlídky s policejními preventistkami působily i v motorkářsky atraktivních lokalitách na Tišnovsku v Nedvědici pod Perštejnem a Znojemsku.

Na území Jihomoravského kraje došlo od začátku tohoto roku do současnosti celkem k 64 dopravním nehodám motorkářů. Při těchto nehodách zemřelo 5 osob, 13 utrpělo těžká zranění a 43 lehká. Poslední tragická nehoda se stala na frekventované silnici č. 1/55 z Břeclavi na Hodonín. V pátek 11. června krátce po poledni po nárazu do svodidel zemřel devětadvacetiletý muž. Jeho těžce zraněná spolujezdkyně byla záchranáři transportována do brněnské nemocnice. Příčiny, proč vyjel řidič motocyklu na poměrně rovném úseku do protisměru jsou nadále v šetření hodonínských dopravních policistů.

V poslední době se díky dobrému počasí na silnice vydává stále více motorkářů. Varujeme proto nejen řidiče motocyklů, ale i ostatní účastníky silničního provozu, aby respektovali pravidla silničního provozu a byli mimořádně opatrní na silnicích, které dobře neznají.

Nerezignujte prosím na tato opatření:

- před každou jízdou si zkontrolujte technický stav svého motocyklu

- myslete také na svou bezpečnost, motorkář by nikdy neměl vyjet bez ochranné přilby, byť jen na krátkou vzdálenost

- jezděte ve vhodném oblečení, pevné obuvi a rukavicích. Oblečení vybírejte pokud možno s reflexními prvky pro zvýšení vlastní viditelnosti. V případě nutnosti postačí i obyčejné reflexní motorkářské kšandy. Být vidět a vidět je důležité!

- na silnicích buďte opatrní, předvídejte a nepřeceňujte své schopnosti

- ohleduplnost a tolerance je klíčem k bezpečné jízdě

-alkohol za řídítka nepatří!

Přejeme vám spoustu kilometrů bez nehod a šťastný návrat domů.

por. Lenka Koryťáková, 12. června 2021

