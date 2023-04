Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

V hlavní roli přístroj AED, nelhostejnost a spolupráce

Všímavost veřejnosti a nebát se pomáhat, pohotovost pražských policistů a spolupráce se zdravotní záchrannou službou napsala další dva příběhy se šťastným koncem.

Policisté z PMJ projížděli v neděli odpoledne Italskou ulicí v Praze 3, kde si povšimli hloučku lidí, kteří na ně mávali. Ihned otočili své služební vozidlo a vydali se za nimi. Po příchodu na místo na chodníku uviděli bezvládně ležícího muže. Policisté u muže zkontrolovali základní životní funkce, kdy zjistili, že nedýchá. Policisté u něj zahájili nepřímou srdeční masáž a nachystali si přístroj AED neboli defibrilátor, který je součásti výbavy služebních vozidel. Je to přístroj, který je schopen elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce Policisté muži rozstříhali tričko a nalepili elektrody, kdy přístroj doporučil a podal 4 výboje. Policisté nadále v nepřímé srdeční masáži pokračovali a střídali se při ní. Po chvílí se na místo dostavila posádka zdravotní záchranné služby, která muže připojila na přístroj „Lucas“ a pokračovala v lékařských úkonech. Jakmile devětašedesátiletého muže stabilizovala, převezla ho nemocnice.

K druhému případu vyjížděli velitelé policie z PMJ krátce po osmé hodině večer v rámci programu „First responder“ do obchodního domu v pražských Letňanech, kde se měl u občerstvení nacházet muž po kolapsu a v bezvědomí. Po příjezdu na místo si policisté ze služebního vozidla vzali zdravotnický batoh a zkontaktovali se ostrahou objektu, která je dovedla k muži v bezvědomí. Tam uviděli muže ležet na zemi, kterému svědek poskytoval první pomoc a to již za užití přístroje AED. Policisté ho vystřídali a pokračovali v již zahájené v nepřímé srdeční masáži, kdy přístroj doporučil a následně podal jeden výboj. Na místo se následně dostavili policisté z cizinecké policie a posádka ZZS, která si muže převzala a po krátké chvílí, se jim podařilo u pětapadesátiletého muže funkci srdce obnovit a po zajištění byl převezen do nemocnice.

Všímavost, nelhostejnost, sehranost, rychlost a spolupráce zachránila další životy!

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 7. 4. 2023

Související dokumenty Resuscitace PMJ Italská.mp4

Velikost souboru:87,4 MB / formát MP4

Resuscitace PMJ Letňany.mp4

Velikost souboru:88,4 MB / formát MP4

