V hlavní roli fenka Kája

Muž dostal při venčení svého pejska epileptický záchvat. Hlídku k muži, který byl v epileptickým šoku přivolala fenka Kája.

V neděli hodinu před půlnocí vyjížděla hlídka policistů z oddělení hlídkové služby Prahy IV do Papírníkové ulice v Praze 4 k oznámení o pohřešování 75letého manžela, který se nevrátil domů. Operační důstojník jim předal popis pohřešovaného včetně informace, že muž měl s sebou fenku jménem Kája. Policisté po příjezdu začali propátrávat okolí, kdy zaslechli v parku štěkání pejska. Fenka Kája je po přivolání zavedla k pohřešovanému, který ležel na břiše a byl v epileptické křeči. Hlídka okamžitě zavolala rychlou záchrannou službu a do jejich příjezdu mu poskytovala první pomoc. Přivolání záchranáři si muže převzali a převezli do nemocnice.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 12. 6. 2023

