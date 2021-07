Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

V Halenkově zemřel při dopravní nehodě motorkář

VSETÍNSKO: Nezvládl předjíždění

Dnes v deset hodin dopoledne došlo v obci Halenkov na Vsetínsku k tragické dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a motocyklem, při níž řidič motocyklu utrpěl natolik závažná zranění, že jim krátce po nehodě i přes veškerou péči záchranářů podlehl.

Šedesátiletá řidička osobního vozidla Fiat Sedici jela po hlavní komunikaci ve směru od centra obce Halenkov k místní části Dinotice, za ní jel na motocyklu značky Kawasaki osmačtyřicetiletý motocyklista. Při předjíždění narazil do levé zadní části jejího vozidla, přičemž ho náraz odhodil do příkopy v protisměru. Těžce zraněnému muži poskytli první pomoc svědci dopravní nehody, na místo přijeli záchranáři a připraven pro transport do nemocnice byl i vrtulník. Motocyklista bohužel svým zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehl.

Motocykl, na kterém jel, neměl registrační značky. Způsobená škoda na dopravních prostředcích je předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc korun.

Dopravní policisté i kriminalisté prověřují veškeré okolnosti, které s touto tragickou nehodou souvisí.

17. července 2021; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem