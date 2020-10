Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

V garážích neměl co dělat

HRADECKO - Střechou auta poškodil vybavení parkoviště.

Řidič vozidla značky Ford Tranzit včera krátce po 13. hodině nerespektoval dopravní značku udávající maximální výšku vozidla a vjel do podzemních garáží pod obchodním střediskem v centru Hradce Králové. Při projíždění parkoviště poškodil střechou auta osvětlení, kameru, informační displej, hasící potrubí a světelnou tabuli, dále narazil do dopravního značení a výjezdové závory.

Přivolaní policisté 19letého řidiče podrobili dechové zkoušce. Ta byla pozitivní - téměř 1,4 promile alkoholu v dechu. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Na autě odhadli škodu na 10 tisíc a na vybavení parkoviště cca 80 tisíc korun.

Mladý muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pokud ho soudce uzná vinným, může být odsouzen k trestu odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

13.10.2020, 15.00

