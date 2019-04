Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V důsledku únavy boural

HODONÍNSKO: Přejel do protisměru a narazil do jiného auta.

V pondělí odpoledne došlo v ulici Brněnská v Mutěnicích k nehodě dvou osobních vozidel. Osmačtyřicetiletý řidič vozidla Ford jel směrem na obec Hovorany a v důsledku únavy se řádně nevěnoval řízení. Přejel s autem vlevo do protisměru, kde narazil do levého boku protijedoucího vozidla Toyota. Řidič Toyoty se snažil střetu zabránit najetím co nejvíce k pravému okraji vozovky, ale i přes tuto snahu došlo k nehodě. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče Toyoty, který byl z místa dopravní nehody odvezen do nemocnice. Další osoby nebyly při dopravní nehodě zraněny. Dechové zkoušky u obou řidičů měly negativní výsledky. Odhadovaná škoda byla vyčíslena na 200tisíc korun.

por. Bc. Petr Zámečník, 2. 4. 2019

