Policie České republiky – Služba cizinecké policie

V duchu hesla Policie ČR „Pomáhat a chránit“,

tak se zachovala příslušnice Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha- Ruzyně, praporčice Alena Jastrebová,

která zcela nezištně pomohla neziskové organizaci Neodkládej to. Tato organizace je součástí interdisciplinárního týmu pro oblast domácího násilí a jejím úkolem je šířit informace v online prostředí. Informuje veřejnost o tom, co vše domácí násilí je a jak lze obětem pomoci. Vzdělává nejen oběti, ale i ty, kteří jim chtějí pomáhat a neví jak.

„Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali za zcela nezištnou pomoc naší neziskové organizaci Neodkládej to. Vzhledem k tomu, že se v České republice zvýšil počet osob ohrožených domácím násilím, kteří jsou ukrajinské národnosti, chtěli jsme rozšířit naši činnost a informace i v ukrajinském jazyce. K tomuto se aktivně nabídla policistka prap. Bc. Alena Jastrebova. Tato zcela bez nároku na jakýkoliv honorář přeložila celé stránky www.neodkladejto.eu do ukrajinského jazyka a dnes je možné i jazykovou mutaci na stránkách zapnout - vpravo nahoře. Rádi bychom vyjádřili, že si vážíme toho, že jsou stále u policie příslušníci a příslušnice, které se chovají podle hesla pomáhat a chránit. Tento skutek může skutečně změnit život některé z obětí, pro kterou může být náročné najít informace v České republice v jejím rodném jazyce“, uvedl v děkovném dopise předseda Neodkládej to, z. s. Vladimír Borský

Ředitel Ředitelství služby cizinecké policie plk. Aleš Benedikt, společně s vedoucím Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně plk. Vladimírem Oličem, pozvali kolegyni Jastrebovou na společné setkání, kde se jí od obou výše uvedených funkcionářů dostalo osobního poděkování. Za prosazováním dobrého jména cizinecké policie byla policistce zároveň předána výroční mince Ředitelství služby cizinecké policie.

„Velice mne těší a vážím si každého policisty, který takto významně pomůže nad rámec svých pracovních povinností a naplňuje tak dokonale význam hesla Policie ČR „Pomáhat a chránit“, uvedll ředitel plk. Aleš Benedikt.

09. listopadu 2023

kpt. Josef Urban

tiskový mluvčí ŘSCP

Odkazy do noveho okna 20231109_095938 Detailní náhled

vytisknout e-mailem