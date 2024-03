Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

V drogériích jako doma

Opava

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality v Opavě zahájili v těchto dnech trestní stíhání 23leté ženy, která se měla dopustit pokračující série drobných krádeží na území měst Opavy a Ostravy. Od loňského listopadu do letošního února měla žena celkem ve 14 případech navštívit různé drogerie a obchody s textilem, kde si měla brát, co se jí zlíbilo. V jednom z obchodů v Opavě měla dotyčná tímto způsobem „nakupovat“ dokonce tři krát během jednoho odpoledne, a to vše pouze pár dní po skončení podmínky za předchozí jinou trestnou činnost.

Policisté z obvodních oddělení Opava a Ostrava-Střed, kteří vzájemně spolupracovali a šetřili jednotlivé krádeže, zjistili díky perfektní místní znalosti totožnost osoby již po prvních skutcích. Vzhledem k množství krádeží uvedené ženy, přesáhla hodnota způsobené škody hraničních 10.000 Kč a vystoupala až nad hodnotu 27.000 Kč.

V tu chvíli si již celou věc, překvalifikovanou na trestný čin, přebrala pod svá křídla služba kriminální policie z Územního odboru Opava. Komisařka zahájila trestní stíhání, kdy ženu obvinila ze spáchání přečinu krádeže. V případě odsouzení jí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Apelujeme na veřejnost, aby v místech s větší koncentrací osob, jako jsou obchody, nádraží nebo trhy, věnovala zvýšenou pozornost svým osobním věcem a cennostem. Pokud se stanete svědky podobného protiprávního jednání, obeznamte s tím zaměstnance obchodu nebo člena ochranky, či kontaktujte přímo Policii ČR skrze tísňovou linku 158. V případě, že se rozhodnete zakročit sami, buďte opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Pamatujte, že ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.

22.03.2024

prap. Jan Segsulka

oddělení tisku

