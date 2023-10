Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V dopravních kontrolách nepolevujeme

BEROUNSKO – Tentokrát jsme se zaměřili na nevěnování se řízení.

Berounští policisté se v týdnu od 8. října do 13. října zaměřili při dopravních kontrolách na řidiče, kteří se při řízení nevěnují řízení.

Dále se hlídky Policie ČR zaměřily na kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog apod.

V rámci dopravních akcí zkontrolovali 57 řidičů a vozidel, z nichž u 19 bylo zjištěno protiprávní jednání. Nejčastěji se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti a nepoužití bezpečnostních pásů. U 1 řidiče byla zjištěna pozitivní dechová zkouška na alkohol.

Nevěnování se řízení

Právě nevěnování se řízení patří mezi jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod. Ze statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostlo množství přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50%. Rovněž se setkáváme s tím, že řidiči za jízdy píší textové zprávy nebo sledují videa, zprávy atp. Mobilní telefony jsou sice běžnou součástí našich životů, ale do ruky při řízení prostě nepatří. Závěry výzkumů, které se zabývaly telefonováním za jízdy, jednoznačně uvádějí, že jakékoliv telefonování za jízdy je riskantní. Dá se přirovnat k jízdě pod vlivem alkoholu, a to zhruba k 0,8 promile alkoholu.

Pokud si myslíte, že užívání hands free situaci vyřeší, pak jste rovněž na omylu. Při řízení je třeba se jemu plně věnovat a soustředit se na něj. Při jakékoliv činnosti, která se volant nepatří, řidič zvyšuje riziko dopravní nehody, neboť se snižuje jeho koncentrace a zároveň se prodlužuje reakční doba. Studie totiž prokázaly, telefonující řidič sešlápne brzdový pedál o 10% pomaleji, než ten netelefonující.

Ucelené informace a statistiky ke všem účastníkům silničního provozu najdete na webových stránkách BESIPu.

Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali pravidla a na silnicích se chovali ohleduplně.

Zdroj: BESIP

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

17. října 2023

