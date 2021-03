Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V domě objevili „nezvaného nájemníka“

LOUNSKO - Bez vědomí majitelů tam bydlel více než rok; Ukradené parfémy chtěl dát přítelkyni.

Koncem února zadrželi policisté v ranních hodinách v rodinném domě na Podbořansku muže, který tam neměl co dělat. Jednalo se o bezdomovce, který se měl podle zjištění policistů do neobývaného domu nastěhovat už v průběhu roku 2019 a pobývat v něm do současné doby. Když po nastěhování zjistil, že v domě je dokonce funkční elektřina a voda, začal vše „naplno využívat“. V obydlí si měl topit elektrickým přímotopem, vařit, mýt se, používat rádio apod. Celkově tak měl způsobit majitelům domu, kteří o nezvaném obyvateli po dlouhou dobu neměli ani tušení, škodu ve výši téměř 30 tisíc korun.

Poté, co majitelé policistům věc oznámili, vyjela na místo hlídka, která v domě „nezvaného nájemníka“ objevila a zadržela. Vyšetřovatel ho pak obvinil z trestných činů krádeže a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. S ohledem na spáchání krádeže během vyhlášeného nouzového stavu mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Ukradené parfémy chtěl dát přítelkyni

Potěšit svou přítelkyni chtěl 28letý muž z Lounska. Nezvolil však ten nejlepší způsob, jak to udělat. V prodejně drogerie v Žatci vzal tři parfémy v hodnotě téměř 2.500 korun a obchod opustil, aniž by za ně zaplatil. Po rozeznění alarmu za ním vyběhla prodavačka, která ho vyzvala, aby s ní šel zpět do prodejny. Muž šel tedy s ní a odcizené parfémy vrátil. Po zadržení ho policisté umístili do cely. Zjistili, že mladý muž byl v říjnu za majetkový trestný čin odsouzen a krádeže parfémů se měl tedy dopustit v době, kdy stále trvá zkušební doba jeho podmíněného trestu. Teď se tedy bude zodpovídat z další krádeže, za kterou může být vzhledem ke spáchání v době nouzového stavu poslán až na osm let do vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 18. března 2021

