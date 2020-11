Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V domě, do kterého vnikl, chtěl prý přespat

TACHOVSKO – V hostinci, před kterým jej policisté zadrželi, se chtěl zase napít.

Policejní komisař ke konci října letošního roku zahájil trestní stíhání 43letého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu krádeže ve stádiu pokusu a z přečinu porušování domovní svobody. Dotyčný muž totiž ve druhé polovině října letošního roku v brzkých ranních hodinách vnikl na oplocený pozemek jednoho domu v malé obci poblíž Tachova. Následně poškodil skleněnou výplň okna domu a vzniklým otvorem vlezl dovnitř. Tam jej však vyrušil majitel objektu, kterého vzbudila jeho žena s tím, že slyší nějaké zvuky, jako by se na pozemku někdo pohyboval. Poté, co oznamovatel na nezvaného hosta narazil, dotyčný jej udeřil a z místa utekl. Poškozený věc oznámil policistům a uvedl i jméno pachatele, kterého poznal a osobně se s ním zná. Muže, který utekl, následně policisté zadrželi u místního hostince, ve kterém se v tu dobu svítilo a byly otevřené a poškozené vstupní dveře. Že by zadržený muž z hostince něco odcizil, nebylo zjištěno. Dle svého vyjádření se chtěl jen napít.

Policisté navíc zjistili, že dotyčný byl za majetkovou trestnou činnost v letošním roce již odsouzen.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval, a tak se dotyčný v tuto dobu již nachází ve vazební věznici.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 11. 2020

