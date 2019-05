Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V domě bydlel neoprávněně

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů poškození cizí věci a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytového prostoru.

Obviněný měl od konce května roku 2017 do současné doby neoprávněně užívat bývalou zemědělskou usedlost poblíž Františkových Lázní. Svým jednáním měl úmyslně omezovat užívání domu v zemědělské usedlosti, jehož polovinu vlastní jeho šestaosmdesátiletá matka. Druhá polovina tohoto majetku je součástí nevypořádaného pozůstalostního řízení. Ženě měl zamezovat přístup do patra usedlosti a dalších prostor, které úmyslně zamykal.

Kromě toho měl od konce roku 2017 do září roku 2018 z obytné části domu vystěhovat či poničit nábytek, jehož vlastníkem je také jeho šestaosmdesátiletá matka. Tímto svým jednáním ji měl způsobit škodu šest tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 5. 2019

vytisknout e-mailem