V dešti a sněžení na dálnici dostal smyk

KRAJ - Řidiče na letních gumách zaskočilo počasí, nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

O tom, že počasí umí řidiče často dost nemile překvapit, není třeba dlouze hovořit. Ale v zimním období by s náhlým zhoršením povětrnostních podmínek určitě počítat měli, tomu by také měli přizpůsobit typ pneumatik na vozidle i svůj styl jízdy.

Podle všeho obojí dost podcenil řidič osobního vozu Škoda Octavia, který v úterý 12. 11. 2019 ve večerních hodinách havaroval na dálnici D11 na 87,45 km ve směru jízdy na Hradec Králové. Při jízdě v levém jízdním pruhu zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a aktuálním povětrnostním podmínkám, tedy dešti se sněhem. Při předjíždění pomalejšího vozidla ve vedlejším pruhu se lekl vody, která mu od předjížděného vozidla dopadla na čelní sklo. Přitom trhl volantem, vozidlo na letních pneumatikách uvedl do smyku a narazil nejprve do středových svodidel, od kterých se odrazil, pak přejel na pravou stranu, kde narazil bočně do svodidel a zůstal stát přední částí vozidla proti směru jízdy. Ke srážce s jiným vozem ani ke zranění osob při nehodě naštěstí nedošlo, nehodu odnesl pouze jeho poničený vůz, kdy hmotná škoda byla stanovena na 75.000 korun. Dopravní policisté nehodu vyřešili na místě uložením pokuty 2.000 korun řidiči vozu.

V souvislosti s touto nehodou dopravní policisté upozorňují na povinnost, kterou motoristé mají v zimním období (od 1.11 - do 31.3.), a to obutí zimních pneumatik, když se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která v tomto období na vybraných úsecích (především horské úseky) zavádí povinnost zimních pneu bezpodmínečně.

por. Mgr. Eva Prachařová

14. 11. 2019 v 13:30

