Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Chebu se uskutečnil Workshop „Přijď a staň se policistou na zkoušku“

CHEBSKO – Policisté studentům představili a přiblížili svoji činnost.

Mezi studenty velice oblíbený Workshop „Přijď a staň se policistou na zkoušku“ se uskutečnil také v Chebu, konkrétně v prostorech Integrované střední školy v Májové ulici. I tentokrát se do akce zapojilo několik desítek studentů střední školy, kteří se během dopoledních a částečně i odpoledních hodin rozhodně nenudili.



Akce byla rozdělena do několika bloků, kdy v každé této části byla studentům představena určitá policejní činnost či technika. Studenti si tak mohli vyzkoušet zkrácenou verzi psychických testů, ale i kompletní testy fyzické, kde je čekal člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Po splnění všech sportovních disciplín se navíc dozvěděli svůj bodový zisk a také tedy to, zda by výkon v přijímacím řízení stačil či nikoliv. Zároveň zájemcům instruktoři služební přípravy poradili, co a jak je potřeba zlepšit k případným „ostrým“ fyzickým testům. „Jsem rád, že jsem v těchto testech uspěl, protože jsem se akorát utvrdil v tom, že to opravdu není sranda a člověk se na to musí připravit,“ uvedl s úsměvem jeden ze studentů, který potvrdil, že podobné akce mají pro studenty velký význam. „Co dál po čtvrťáku. No, to je velmi těžké rozhodování. O práci u policie jsem samozřejmě velmi přemýšlel, protože je to perspektivní a zajímavé zaměstnání. Při této akci jsem viděl a dozvěděl jsem se mnoho zajímavého a myslím si, že mám jasno.“ doplnil. Mladý muž má tak dveře k Policii ČR otevřené. Tím, že splnil fyzické testy, má jeden ze čtyř kroků přijímacího řízení splněn a obdržel tak osvědčení o splnění fyzických testů s platností do konce letošního roku.



Studenti se podívali také na výzbroj a výstroj, kterou mají policisté k dispozici. Vidět tak mohli taktickou vestu nebo štít. Nechyběla ani ukázka několika zbraní, která tradičně zajímala hlavně studenty mužského pohlaví. Ve venkovních prostorech střední školy se zase studenti mohli podívat na ukázku činnosti pořádkové policie, a to včetně speciálního vozidla, které má Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje k dispozici. Řadu zajímavých poznatků se studenti dozvěděli i od dopravních policistů. Také ti představili část svého vozového parku a hlavně svou techniku na piráty silnic, která studenty zajímala nejvíce. Neméně zajímavé bylo představení speciálního vozidla pro kontrolu kamionu, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Nechyběla ani ukázka z práce cizinecké policie, která zájemcům ukázala například to, jak a čím kontrolují doklady totožnosti. Velký zájem byl ze strany účastníků workshopu také o policejní čtyřkolku. Svou ukázku si připravili také policejní kynologové. Ti studentům ukázali zadržení nebezpečného pachatele či vyhledání určité věci. A něco ze své činnosti ukázali studentům také kriminalisté.

Celý workshop trval několik hodin a po jeho skončení si studenti akci pochvalovali. „Bylo to hodně zajímavé a myslím si, že pro každého z nás také přínosné. Pokud se bude v podobných workshopech pokračovat, tak je to jedině dobře, protože zejména studentům čtvrtého ročníku tohle může velice pomoc při těžkém rozhodování,“ zhodnotil akci další ze studentů.



A policisté budou v pořádání Workshopů „Přijď a staň se policistou na zkoušku“ samozřejmě pokračovat. Další se totiž koná už v pátek 29. března v areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v Karlových Varech. Více o policejní činnosti se dozví také studenti v Sokolově, kde se workshop uskuteční v pátek 5. dubna. Poté se celá akce znovu vrací do Karlových Varů na krajské ředitelství. Tam se totiž workshop pro studenty uskuteční ještě v pátek 12. dubna a zajímavé to bude také v pátek 24. května, kdy bude tato akce určena široké veřejnosti.



Policie České republiky v Karlovarském kraji stále přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém regionu a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby.

prap. Jakub Kopřiva

27. 3. 2019

