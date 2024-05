Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Chebu odcizili trezor, policisté je rychle zadrželi

CHEBSKO – Nyní jim hrozí až pětileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů z Chebu ve věku 28 a 37 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Mladší z dvojice mužů měl v úterý 30. dubna letošního roku v nočních hodinách vniknout do restauračního zařízení v Chebu. Měl se dostat až do kanceláře, odkud odcizil volně uložený železný trezor s finanční hotovostí. Trezor měl naložit na přepravní rudl a dovézt ho ke vchodu objektu.

Následně měl z místa odejít a po několika minutách se k místu vrátit společně se sedmatřicetiletým mužem. Spolu měli odcizený trezor naložit do osobního automobilu a z místa odjet.

Tímto svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 200 tisíc korun.

Policisté se událostí začali zabývat okamžitě, jakmile byla oznámena majitelem restaurace. Po prvotních úkonech bylo kriminalistickým technikem zajištěno několik stop, následně bylo na parkovišti v jiné části města zajištěno osobní vozidlo, kterým byl trezor odvezen. Oba muže policisté později zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného osmadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 5. 2024

