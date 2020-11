Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V chatě čekalo překvapení

BLANENSKO: Stopa z případu vloupání dovedla policisty k varně pervitinu.

Během vyšetřování případu vloupání do stavební buňky, ze které pachatelé odcizili instalační materiál, přišli policisté na stopu skupiny osob, která si na Blanensku pronajala rekreační chatu. Když k těmto na chatu přijeli, zastihli je v okamžiku úklidu laboratorního vybavení určeného k výrobě drog. Při podrobnější kontrole se jim u nich podařilo nalézt i hotový pervitin. A nebylo jej málo. Téměř 100g zajištěného pervitinu by na černém trhu mohli dealeři prodat za dvě sta tisíc korun. Osoby mají zřejmě co dočinění i s krádeží materiálu ze stavební buňky, část ukradených věcí se totiž nacházela na pronajaté chatě.

nprap. David Chaloupka, 13. listopadu 2020

Související dokumenty varna.mp3

Velikost souboru:1,1 MB / formát MP3

